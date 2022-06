Dancing Dimi komt pijltjes gooien op Rijvers Festival: “Neem het tegen hem op!”

Met Clouseau, Niels Destadsbader, Like Me, Natalia en Metejoor heeft Rijvers Festival op de verschillende podia al zowat alle toppers van het moment. Maar ook naast het podium willen ze verrassen. “Daarom hebben we Dancing Dimi gevraagd om op maandag 15 augustus naar Zomergem te komen”, zeggen de organisatoren. “Onze nationale trots in het darts zal van 14 tot 18 uur pijltjes komen gooien. Je kan hem aan het werk zien, kan er mee op de foto, en je zal het ook tegen hem kunnen opnemen en zelf een pijltje gooien. Daarmee maken we duidelijk dat Rijvers Festival in elke hoek van het festivaldomein wil verrassen. Er zullen het hele weekend ook bekende influencers opduiken, die iedereen van op hun sociale media kent.”