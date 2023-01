Dame (91) overgebracht naar ziekenhuis na ongeval in Lievegem

Het ongeval gebeurde zaterdag rond 11 uur op de N9 in Lievegem. Het slachtoffer, een vrouw van 91 jaar uit Lievegem, werd met lichte verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis. “Ter hoogte van het kruispunt met de Grote Baan wou zij de N9 dwarsen om zo richting Eeklo te rijden”, schrijft de lokale politie in een persbericht. “Hierbij had zij niet gemerkt dat er op dat moment een andere wagen op de N9 reed in de richting van Gent. De bestuurder van die auto, een man van 34 jaar uit Eeklo, kon een ongeval niet meer vermijden. Beide wagens werden getakeld. “