Cocktailbar Barr voortaan ook open op maandag: “Denk dat we klaar zijn voor een extra dag”

Wat begon als een grapje onder concullega’s werd vorig jaar werkelijkheid. Na eerst 4,5 jaar aan de slag te zijn in De Scheve Zeven nam Matthias Moens (28) de cocktail- en aperitiefbar van Dries Vanlerberghe aan de overkant van de straat over. De bar was vier dagen per week open, maar vanaf 13 maart zal Matthias' zaak ook op maandag open zijn. “Ik denk dat de zaak er klaar voor is", zegt hij. “Met Ine Verhaegen hebben we onlangs ook onze eerste vaste werkkracht in dienst genomen. Op maandag zullen we open zijn van 16 uur tot middernacht. De openingsuren van onze andere dagen blijven dezelfde.”