Cindy (43) neemt Café Ambiance over van haar zus

Geen hoop meer voor Meetjes­land­se fusie: “Enkel Eeklo en Kaprijke? Dat wordt een moeilijk verhaal”

Er is weinig of geen hoop meer voor de grote fusie in het Meetjesland, tussen stad Eeklo en de drie poldergemeenten Assenede, Kaprijke en Sint-Laureins. De gemeenteraad van Assenede keurde een fusie donderdagavond resoluut af. Ook Sint-Laureins had het licht al op rood gezet. “Een fusie enkel tussen Eeklo en Kaprijke? Dat wordt een moeilijk verhaal”, meent de burgemeester van Kaprijke. Wat nu?