Christoff, rommelmarkt en vuurwerk: Gemeentekermis wil opnieuw ouderwets knallen

LovendegemVan 12 tot en met 15 augustus is er terug kermis in Lovendegem. Het kermiscomité zorgde voor een uitgebreid programma.

“Onze laatste kermis dateert al van 2019. Vorig jaar hadden we een lightversie, maar dat is toch niet hetzelfde. Nu zijn we terug klaar om te knallen”, zegt schepen van Cultuur Jeroen Van Acker (CD&V). In de twee nieuwe stretchtenten die opgesteld zullen staan aan op het speelplein voor het gemeentehuis zal men vanaf vrijdag kunnen feesten. “We hebben dan wel concurrentie van Rijvers Festival in Zomergem, maar ik ben er zeker van dat heel wat mensen de weg naar onze kermis zullen vinden.”

De kermis gaat vrijdag om 13 uur van start met een feest voor de Lievegemse senioren met Christoff. “Kaarten kosten vijf euro, maar je krijgt er ook wel twee drankbonnetjes voor", zegt voorzitter van het kermiscomité en gewezen schepen Ivan Goethals. “Om 18 uur organiseert jeugdhuis Dino een elektronisch feestje op feestterrein Speelboom. Tickets zijn online beschikbaar. Nadien volgt om 19 uur nog een tentoonstelling over 100 jaar landbouw en Landelijke Gilde in Lovendegem in de kerk. Die tentoonstelling is overigens elke dag van de kermis te bezoeken van 10 tot 12 uur en van 14 tot 18 uur.”

“Zaterdag beginnen we om 8 uur 's ochtends met een rommelmarkt in de Kasteeldreef en Centrumstraat. Deelnemers krijgen een stadplaats bij aankomst voor vijf euro. Om 14 uur is er een gratis kinderspeeldorp met springkastelen, animatie, een huifkarrentocht en een zomerbar op feestterrein Speelboom. ‘s Avonds om 21 uur volgt op diezelfde plaats een gratis optreden van Jean Bosco Safari.”

“Zondag trappen we af met een aperitiefconcert van Loko. Om 12.30 uur gaan we verder met het eetfestijn van Landelijke Gilde en Ferm Lovendegem in het parochiaal centrum. Aperitief, warm beenhesp, stoverij, of vol-au-vent met groenten frietjes, koffie en taart voor slechts 25 euro voor volwassenen. Kaarten zijn beschikbaar bij alle bestuursleden. Om 15 uur is er kinderanimatie met clown Rocky en om 21 uur sluiten we het weekend af met een gratis optreden van covergroep Super Shake.”

“Maandag houden we nog een plechtige dienst voor de overleden parochianen en voor de burgelijke en militaire slachtoffers van beide oorlogen. ‘s Avonds is er om 22 uur ook nog een spectaculair vuurwerk ingepland. Wie zijn zin niet vindt in ons programma kan overigens nog steeds een kijkje gaan nemen in de naburige cafés Centrum, Family, Kasteeldreef en Sport. Ook daar worden tal van evenementen georganiseerd”, besluit Goethals.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.