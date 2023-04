Chiro- en Breydelfeesten op feestweide Lovendonck

Motorrij­der (24) zwaarge­wond na ongeval: hulpdien­sten komen met helikopter en reanimeren hem ter plaatse

Op de N456 in Evergem is woensdagmiddag een zwaar verkeersongeval gebeurd. Een motorrijder raakte daarbij levensgevaarlijk gewond. Ondertussen is zijn toestand gestabiliseerd.