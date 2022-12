Burgemeester mag dineren bij koningspaar op Kasteel van Laken

Jaarlijks nodigt de koning een viertal keer een groep mensen uit die zich engageren voor het land. Deze keer was het de beurt aan 28 jonge burgemeesters uit het hele land. Martens, die zelf ook nog maar 37 lentes jong is, had de eer om voor het voor -en hoofdgerecht aan tafel bij de koning te zitten. “Het was een aangename avond met interessante gesprekken over de bezorgdheden van onze inwoners, uitdagingen voor de toekomst en waarom wij ons dagelijks inzetten als burgemeesters voor onze gemeente. Het was een unieke ervaring.”