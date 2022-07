Buffetrestaurant Carte Blanche opent de deuren in voormalige Spar: “A volonté eten en drinken voor slechts 42 euro”

Waarschoot Provincie weigert kapvergun­ning: tachtig populieren blijven staan

De provincie Oost-Vlaanderen heeft een kapvergunning geweigerd voor tachtig populieren in de Kerkakker in Waarschoot. In april verleende de gemeente Lievegem daarvoor een vergunning omwille van veiligheidsoverwegingen. Vzw Bescherm Bomen en Natuur diende echter klacht in en krijgt nu gelijk.

10 juli