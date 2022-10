Bromfietser raakt lichtgewond bij ongeval in Motje

Meetjesland Maak kennis met nieuwe ‘Meetjesman’ Pie­ter-Jan (33): “Mijn doel? Ons Meetjes­land nog kind- en jeugdvrien­de­lij­ker maken”

Pieter-Jan Teirlinck (33) is de nieuwe Meetjesman. Hij groeide op in Zomergem (Lievegem), maar woont nu al tien jaar in het Gentse. Als nieuwe regionaal jeugdconsulent moet hij het Meetjesland nog wat kind- en jeugdvriendelijker maken. “Ik ga niet achter mijn bureau zitten, maar wil naar elke gemeente trekken”, klinkt het ambitieus.

