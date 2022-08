Brandweerzone Centrum investeert fors in posten Waarschoot en Zomergem

Waarschoot/ZomergemDoor de fusie van de gemeente Waarschoot, Zomergem en Lovendegem, stapten de brandweerposten Zomergem en Waarschoot over naar brandweerzone Centrum. Zone Centrum investeerde de afgelopen drie jaar sterk in het vernieuwen van het wagenpark.

Het wagenpark van post Waarschoot werd door Zone Centrum sinds 2019 uitgebreid van vijf naar acht interventievoertuigen. Zo werd er een tankwagen en signalisatiewagen van de zone doorgeschoven naar post Waarschoot, en kwam er een signalisatiewagen bij. Die laatste werd in 2022 zelfs vervangen door een nog recenter exemplaar.

Bovendien bracht men de oude autopomp van Waarschoot over naar Gent die er nu wordt ingezet als als opleidingsvoertuig. Deze autopomp werd in post Waarschoot vervangen door een zes jaar jonger exemplaar. In 2022 werd dit exemplaar nogmaals vervangen door een autopomp die opnieuw vijf jaar jonger is en dus elf jaar jonger in dan de originele autopomp van Waarschoot.

Verder zal in september 2022 tevens een nieuw logistiek voertuig geleverd worden. Dit voertuig zal het oude logistieke voertuig van Post Waarschoot uit 1996 vervangen. Daarmee daalt de gemiddelde leeftijd van het wagenpark van Waarschoot van 16 jaar in 2019 naar 12,3 jaar in 2022.

Tot slot werd er ook heel wat geïnvesteerd in de kazerne van Waarschoot: een nieuwe sectionale poort, vernieuwing van de slagbomen en de aansturing hiervan en investeringen in de alarmering bij een uitruk. Hierdoor zal er veel minder verlies zijn van energie en zal de post efficiënter en duurzamer verwarmd kunnen worden.

Post Zomergem

Ook in de post in Zomergem in onderhevig aan heel wat vernieuwingen. Binnenkort zal ook in deze post een nieuw logistiek voertuig geplaatst worden. De bestelling hiervoor is momenteel lopende.

De oude autopomp van Zomergem uit 1996 is vervangen door een recent exemplaar uit 2019. Daarnaast is ook de oude karweiwagen uit 1996 vervangen door een logistiek voertuig van de zone van 2005.

Globaal beschouwd is de gemiddelde leeftijd per voertuig van Post Zomergem sinds de aansluiting gedaald van 17,5 jaar naar 13,5 jaar.