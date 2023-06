Brandweerpost Waarschoot gooit twee dagen deuren open: “Meteen ook op zoek naar versterking”

‘Champions League voor miniemen’ lokt 6.000 supporters naar Bassevelde: “Volgend jaar nieuwe editie van U13Cup”

Bassevelde stond afgelopen weekend volledig in het teken van de 26e editie van de zelfverklaarde ‘Champions League voor miniemen’. Naar schatting 6.000 supporters genoten met volle teugen van de kunstjes van de Messi's en Ronaldo’s van de toekomst. In de finale trokken de Amerikaanse New York Red Bulls uiteindelijk aan het langste eind. “Volgend jaar komt er sowieso een nieuwe editie.”