Bewoners van zorginstelling Humival runnen speel-o-theek: “Speelgoed ontlenen voor een prikje”

“Duurzaam speelgoed is vaak duur en kinderen ontwikkelen zich snel”, zegt schepen van Sociale Zaken Hilde De Graeve (CD&V). “In de speel-o-theek kan je echter voor een prikje speelgoed uitlenen. De bewoners van Humival zullen onder begeleiding ook zelf de winkel openhouden. Zo is het de bedoeling om tussen de cliënten van Humival en de inwoners van Lievegem een leuke samenwerking tot stand te brengen.”

Wie speelgoed wil ontlenen, hoeft alleen lid te worden van vzw Humival. “Als lid betaal je 5 euro per jaar en dan mag je twee stuks per keer uitlenen voor maximaal twee weken”, klinkt het. “Er is een aanbod voor kinderen tussen 0 en 12 jaar. De speel-o-theek is te vinden in Nijverheidsstraat 69, 9950 Lievegem. We zijn elke woensdag open van 14 tot 16 uur.”