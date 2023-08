KIJK. Ronny (75) bouwde na pensioen 12 jaar lang aan eigen boot: “Nu nog de loods afbreken om hem buiten te krijgen”

Het beroep van lasser-monteur kon de 75-jarige Ronny De Cock na zijn pensioen maar moeilijk loslaten, dus stortte hij zich op een oude droom: een eigen boot. De afgelopen 12 jaar was de man zes dagen op zeven van ‘s morgens vroeg tot ‘s avonds laat in zijn loods te vinden. Op de motor, het anker en de stroomgroep na bouwde hij álles zelf, en nu is het pareltje klaar om te water gelaten te worden. Wij kregen een rondleiding.