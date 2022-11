Bestuurder overleden nadat hij inrijdt op geparkeerd voertuig

Assenede Bestuur­ster (44) verliest controle over het stuur en belandt in de gracht

In de Abdijstraat in Assenede is maandagnamiddag een zwaar verkeersongeval gebeurd. Een 44-jarige vrouw verloor de controle over haar stuur en kwam in de gracht terecht. Ze werd zwaargewond overgebracht naar het ziekenhuis.

21 november