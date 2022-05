Beperking weerhoudt Kaï (18) niet om halve triatlon uit te lopen: “Jongeren met een beperking kunnen ook hun grenzen verleggen”

“Mama, ze komen mij interviewen voor in de krant", roept een dolgelukkige Kai ietwat verbaasd terwijl hij nog wat uitpuft na de wedstrijd. Zo verbazend is dat niet, want zijn prestatie is toch zeer opmerkelijk te noemen. Kaï lijdt namelijk aan een beperking waardoor zijn fysieke mobiliteit en zicht sterk zijn afgenomen. Desondanks had hij een grote droom: deelnemen aan echt triatlonwedstrijd en de eindstreep halen. “Een triatlon is wat mij betreft de lastigste sport ter wereld”, poneert Kaï. “Daarom wilde ik met deze uitdaging tonen dat jongeren met een beperking ook hun grenzen kunnen verleggen. Zwemmen kan ik niet en lopen is erg lastig voor me, maar moeilijk gaat ook.”