Belgische nationale feestdag: Te Deum in Sint- Ghislenuskerk

lievegem BELOOFD IS BELOOFD. Hoe zit het met de bouw van het gemeente­huis in Lovendegem? En wanneer gaat het mobili­teits­plan in?

De bestuursperiode van uw gemeente is ruim halfweg. Tijd voor een evaluatie. Komt er iets in huis van de prioriteiten die in 2018 werden gesteld? We selecteren vijf beloftes van het schepencollege, zochten uit wat er al gerealiseerd is en wat er nog op de plank ligt. Vandaag: Lievegem. De nieuwe fusiegemeente verenigde in 2019 de dorpen Zomergem, Lovendegem en Waarschoot. Kreeg het landelijke Lievegem hierdoor meer slagkracht omsneller dingen te realiseren of leidde de eenmaking tot interne strubbelingen binnen het beleid? Hoe zit het met de uitbouw van de sportinfrastructuur, de recyclageparken en de uitrol van het mobiliteitsplan?

21 mei