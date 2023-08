Beats Stage op Rijvers Festival krijgt make-over in circusthema: “1450 uren gewerkt aan dit pronkstuk”

Scouts Boekhoute maken zich op voor eerste Eskimonoki­ni­f­uif in 5 jaar: “Het rieten dak van de cocktail­bar is gemaakt van riet uit de Vliet”

De Eskimonokinifuif is terug van weggeweest. Wegens corona en een sabbatjaar is het inmiddels al van 2018 geleden dat de Boekhoutse scoutsgroep nog uitpakte met het feestje dat het anders om de twee jaar organiseert. “Toen we na corona in 2022 onze fuif terug mochten organiseren, hadden we een volledig nieuwe leidersgroep. Die had op dat moment nog geen ervaring met de organisatie van een fuif met pakweg 1.000 bezoekers.”