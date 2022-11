Basisschool De Bron zet volop in op fluo: “Zichtbaar zijn is belangrijk in donkere dagen”

De gemeente Lievegem heeft fluohesjes geschonken aan de kinderen van De Bron. “Vanaf deze maand tot aan de krokusvakantie voeten we ook actie”, zegt Veerle Hebbrecht. “Tijdens die periode sparen we voor stickers. We vragen ouders en leerlingen om dagelijks veilig en zichtbaar naar school te komen: met hesje, fietslicht en helm. Via onaangekondigde controles gaan we na wie in fluo naar school komt. Leerlingen in fluo krijgen een jeton. Deze jetons komen in onze flitsfles. De hoeveelheid jetons zal bepalen wanneer er een beloning volgt. Hoe meer fluo, hoe meer plezier. Ook in de klas houden we de flitstijd bij door na een bepaalde tijd een sticker te kleven op onze flitskaart. Zo brengen we de donkere wintermaanden veilig door.”