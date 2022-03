Annick en Inge richten praat -en bewegingsgroep op voor chronische pijnlijders: “Wij hebben ook recht op fijne momenten”

Eeklo Freinet­school De Kleine Helden na één dag inschrij­vin­gen al weer bijna volzet

De freinetschool De Kleine Helden in Eeklo is in trek. Vandaag (maandag 7 maart) werden de inschrijvingen gestart voor het nieuwe schooljaar, en alles is meteen zo goed als volzet.

16:14