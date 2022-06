Annelien (40) en Severine (36) ruilen ‘t Oud Liefken in voor foodtruck: “Willen meer echt samenwerken”

ZomergemAnnelien Dupré (40) en Severine Vanden Abeele (36) stoppen eind augustus als uitbaters van bistro ‘t Oud Liefken in Zomergem. Zij nemen begin oktober intrek in hun nieuwe camionette waarmee ze kwaliteitsvolle kant-en-klare maaltijden willen aanleveren. “We hadden het gevoel dat we te veel apart werkten.”

‘t Oud Liefken vormt al jaren de ideale stopplaats voor de vele fietsers en wandelaars die wat verpozing zoeken langs het Schipdonkkanaal. Sinds 2017 werd het charmante restaurantje uitgebaat door Severine, eerst met haar zus die een jaartje later plaats maakte voor haar vrouw Annelien. “Ik had al wat ervaring opgedaan met vakantiejobs en werkte 3,5 jaar in de keuken van restaurant De Baronie in Lovendegem. Annelien was voordien aan de slag als winkelbediende in de Colruyt. Voor haar het dus een sprong in het diepe", bekent Severine. Desondanks was het mijn droom om om ooit een eigen zaakje te hebben. Toen we hoorden dat het dit pand vrijkwam, hebben we de sprong gemaakt.”

Apart werken

Wat begon als een café waar je een spaghetti kon eten, groeide al snel uit tot een kleine bistro met een beperkte kaart. “Annelien was verantwoordelijk voor de zaal en ik werkte in het kleine keukentje achteraan. Daar breidde ik mijn kaart al snel uit met zogenaamde ‘speciallekes’ zoals big bruchetta of aarbeientaart of risotto met vis, allemaal met verse ingedriënten.”

Hoewel de rolverdeling tussen het koppel vlot verliep, kregen ze na verloop van tijd beiden het gevoel dat ze op een eiland werkten. “Als het druk was, waren er soms dagen dat we elkaar amper zagen in de zaak”, vertelt Severine. “Dat terwijl we de zaak begonnen waren om dagelijks samen te werken. Die gedachte heeft ons uiteindelijk doen besluiten om de zaak over te laten en iets anders te zoeken.”

Volledig scherm Annelien Dupré en Severine Vanden Abeele in 't Oud Liefken in Zomergem. © Arne Blomme

Vantastic Foods

Dat hebben de twee ondertussen gevonden. Zo kochten ze een grote camionette aan die ze willen ombouwen tot een soort foodtruck. “We zullen echter al onze gerechten thuis bereiden. Daar hebben we onlangs een nieuwe keuken geïnstalleerd waar we samen in zullen werken. De bedoeling is om met onze camionette bijvoorbeeld wekelijks aan de kerk van Zomergem te staan om daar onze versbereide maaltijden aan te bieden. Vandaar de naam Vantastic Foods. Misschien dat we ook maaltijden aan huis zullen leveren, maar daar zijn we nog niet over uit.”

Begin oktober willen ze hun concept graag lanceren. In de tussentijd zoeken ze samen met brouwerij Van Steenberge naar een nieuwe uitbater voor ‘t Oud Liefken. “Het zou leuk zijn mocht de ziel van het café bewaard blijven. Iedereen was hier welkom, van een man in maatpak tot iemand die tijdens het verhuizen een spaghetti wou komen eten. Maar dat moet de nieuwe uitbater voor zichzelf uitmaken. Het recept van mijn spaghetti krijgt hij of zij alleszins niet", besluit Severine met een knipoog.”

