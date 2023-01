Amper drie weken na opening krijgt restaurant ‘t Oud Liefken inbrekers over de vloer: “Kluis verdwenen en deel van drankvoorraad weg”

Eetcafé ‘t Oud Liefken is een gekende stopplaats langs Stoktevijver in Lievegem. In de zomer voor de wandelaars en wielertoeristen, maar ook in de winter wordt de weg naar het etablissement vlot gevonden. Dat zal de komende tijd alleen maar meer het geval zijn, want recent nam de amper 20-jarige Wannes Defoor de zaak over. Na wat ervaring te hebben opgedaan in verschillende restaurants waagde de moedige twintiger zich aan een nieuw avontuur.