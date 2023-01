Al vijf inbraken dit weekend in Lievegem

Waarschoot Voormalig scoutster­rein te koop: “Verkopen het verleden om te bouwen aan de toekomst”

Het Gemeenschapsonderwijs (GO!) zet een grootschalige verkoop van vastgoed in gang. Het gaat om minstens 50 schoolgebouwen die het GO! dit jaar verkoopt. Een daarvan is het voormalig scoutsdomein in de Krakeelhoek in Waarschoot.

9 januari