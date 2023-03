Akkerstraat vier dagen afgesloten wegens snoeiwerken

70 arme gezinnen in de problemen nadat vzw die voedselpak­ket­ten verdeelt, stopt: “Zijn te oud om nog met zware dozen te sjouwen”

De vzw Onderlinge Hulp Evergem-Ertvelde stopt in juni na meer dan 35 jaar met voedselbedeling in de gemeente. Er is een gebrek aan nieuwe vrijwilligers en de huidige leden zijn stilaan te oud geworden om nog rond te sjouwen met zware voedselpakketten. Daardoor vrezen de 70 gezinnen die momenteel gebruik maken van de diensten van de vzw in de problemen te geraken. “Maar we zoeken naar een oplossing, we laten hen niet in de steek”, verzekert schepen Leen Ysebaert (N-VA).