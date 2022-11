AFSCHEIDSINTERVIEW. Directeur Paul Stock wuift Ons Zomerheem uit: “De perceptie dat mensen alleen maar sterven in wzc’s is niet waar, velen bloeien er opnieuw open en maken nieuwe vrienden”

ZomergemOns Zomerheem zou Pauls eerste en enige werkgever zijn. In totaal zou hij 43 jaar in dienst zijn in het woonzorgcentrum in Den Dreef. Hij leerde er de knepen van het vak van de zusters, implementeerde er assistentiewoningen en liet er zelfs een gloednieuw centrum bouwen. “Maar ik denk dat mijn grootste overwinning is dat ik vreugde kon brengen aan mensen en er écht kon zijn voor hen. Zo ken ik alle 160 bewoners persoonlijk.”