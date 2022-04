Aanleg padelterreinen gestart op sportsite Waarschoot: “Voor de zomer speelklaar”

Padel is hot. De gemeente werd het afgelopen jaar dan ook overstelpt met voorstellen om padelterreinen aan te leggen. Toch besloot de gemeente de terreinen in eigen beheer aan te leggen achter de bestaande tennisvelden op de sportsite van Waarschoot. “We hebben gekozen voor Waarschoot omdat we ze daar op de korst mogelijke tijd konden realiseren", zegt toekomstig burgemeester Kim Martens, die het project trok. “De totale kost wordt geraamd op zo'n 120.000 euro. In de toekomst willen we graag ook nog twee terreinen aanleggen in Lovendegem, maar daarvoor moeten eerst nog de nodige vergunningen in orde worden gebracht. Die realisatie zal dus wel nog wel even op zich laten wachten."