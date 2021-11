90.000 blokjes en 700 uren werk leveren formidabele Legostad op: “Zó groot dat ik er thuis al geen plaats meer voor heb”

Meetjesland/Eeklo AZ Alma verzorgt momenteel 15 coronapa­tiën­ten, maar piek moet nog komen: “Genood­zaakt om planbare zorg weer uit te stellen”

De coronacijfers stijgen in het Meetjesland, en dat voelen ze ook in het AZ Alma in Eeklo. Woensdag waren er 15 coronapatiënten opgenomen.

10 november