81 populieren uit Kerkakker dan toch gekapt na lange procedurestrijd

Sinds vorig jaar werd er een juridisch welles-nietesspel gespeeld tussen de eigenaars die de bomen wilden kappen en buurtbewoners die hun geliefde bomen wilden behouden. “De broze takken kunnen een gevaar zijn voor fietsers en voetgangers die daar passeren”, luidde de motivatie voor de vergunning van de kap in april 2022. Buurtbewoners waren het echter niet eens met die beslissing en namen contact op met VZW Bescherm Bomen en Natuur die beroep aantekende bij de provincie. Die oordeelde op zijn beurt dat de vergunning onvoldoende geargumenteerd en gestoffeerd was.

In december 2022 dienden de eigenaars opnieuw een aanvraag in bij de gemeente. Deze keer voegden de eigenaars wel een bijkomende motivatie toe. “De bomen zijn populieren van het type ‘boelare’ en die zouden al na 30 jaar kaprijp zijn”, klonk het. Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, het onafhankelijk onderzoeksinstituut van de Vlaamse overheid, bevestigde ook het gevaar van de afbrekende takken bij dit type populier. “Na 28 à 30 jaar treedt er op goed voedzame standplaatsen, zoals aan de Koudekeuken, een degeneratie op aan de takken en de kruin, waarbij er een risico bestaat op takbreuk, topbreuk en zelfs volledige breuk van de boom.”

In plaats daarvan zouden ze wel 81 zomereiken planten, wat goed aansluit bij de andere eiken in Koudekeuken. “Bovendien zuigen ze enorm veel water uit de grond, tot 1.000 liter per dag. Een zomereik is veel beter, die zuigt maximaal tot 150 liter water op. Met de droge zomers in het achterhoofd, is de keuze voor zomereiken een slimmere zet”, aldus schepen van Groenonderhoud Freddy Haegeman.