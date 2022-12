40 leerlingen studeren af aan Techniekacademie Lievegem: “Ook steeds meer meisjes tonen interesse”

De gemeente Lievegem startte vorig jaar voor het eerst de Techniekacademie voor leerlingen uit het vijfde en zesde leerjaar. Het initiatief, een samenwerking tussen Campus Lievegem, Gemeente Lievegem en Hogeschool Vives, was een reactie op het structureel tekort aan technische en wetenschappelijke profielen. In de Techniekacademie kwamen kinderen elke woensdagnamiddag samen in de in de splinternieuwe techniekenklassen van Campus Lievegem in Zomergem voor verschillende workshops rond op een creatieve manier in contact met chemie, hout, metaal, kunststof, elektriciteit, bouw en informatica.