2FABIOLA speelt 1000ste optreden op Rijvers Festival

Sinds de heropstart in 2008 heeft de groep veel opgetreden in binnen en buitenland. Van Spanje, Italië tot Libanon, Dubai en zelfs in de woestijn in Namibië. Ook was er de grote Radio-2 zomerhit in 2014 “She’s after my piano. Momenteel werkt de groep nog een tour af in Vlaanderen. Sinds Loredana’s deelname aan Liefde voor Muziek’ en ’The masked singer’ is de populariteit van de groep opnieuw toegenomen.