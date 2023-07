26 nieuwe natuurroutes voor rollator- of rolstoelgebruikers in het Meetjesland

Wat te doen in het Meetjes­land en Deinze dit verlengde weekend? Van Deinse Feesten tot Parkies met Guy Swinnen Band

Komend weekend kan iedereen genieten van een extra dagje vakantie door de Belgische nationale feestdag. Wie nog geen plannen had voor dit verlengde weekend, kan hier alvast wat inspiratie opdoen. Muziekliefhebbers zullen alleszins hun gading vinden, want op heel wat plekken in het Meetjesland is er gratis muziek: dit zijn onze tips voor het weekend van 21, 22 en 23 juli.