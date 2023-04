18-jarige (!) Vinderhoutenaar Hannes eerste Belgische man ooit die zilver pakt op World Cup Boulder: “Wil me selecteren voor de Olympische Spelen”

Werken Leopold­laan (N9) in laatste lijn: “Begin mei gaat vernieuwde toegangs­poort naar stad open”

De werken in de Leopoldlaan (N9) in Eeklo gaan een laatste afwerkingsfase in. De aannemer moet nog wat kleinere werkjes doen, maar binnen een drietal weken zou het verkeer weer in twee rijrichtingen kunnen rijden. Wie er nu al eens passeert is unaniem lovend: “Dit oogt echt fantastisch mooi!”