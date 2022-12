1,8 miljoen keer bedankt! Deze Lievegemse verhalen hebben jullie het meest geraakt in 2021: van een oploste verdwijningszaak tot het aangrijpende afscheid van een verongelukte aannemer

LievegemDat Lievegem een bruisende gemeente is, bewezen jullie, onze lezers, dit jaar opnieuw massaal. Net geen twee miljoen (!) keer werden onze artikels gelezen, van zowel binnen als buiten de gemeentegrenzen. Van een oploste verdwijningszaak tot de opnames van de kaskraker ‘Zillion’ in de Zomergemse Kokorico en een ontaarde voetbalwedstrijd.

Drie jaar verleden verdween de 53-jarige Nico Ros spoorloos nadat hij zijn woning in de Krakeelhoek per fiets verliet. Zijn fiets werd een dag later nog teruggevonden aan de oever van het kanaal Gent-Brugge, op zo’n twintig kilometer van zijn woning, maar van de vijftiger was geen spoor te bekennen. Het VTM-programma Faroek deed zelfs een oproep via de nationale televisie om de man terug te vinden. Zonder succes, helaas.

Pas in maart kwam er een einde aan de lange onzekerheid waarin de familie van Nico verkeerde. Zo vond een nietsvermoedende wandelaar zijn lichaam in een bos aan de Leiemeersen in Moerbrugge, een deelgemeente van Oostkamp. De speurders vermoeden dat hij indertijd dat hij in het water zou zijn gesukkeld, maar uiteindelijk werd zijn lichaam op enkele kilometers verderop in de natuur gevonden. Alles wees op een wanhoopsdaad.

Volledig scherm De 53-jarige Nico Ros vertrok met zijn fiets aan zijn woning in de Krakeelhoek in Lievegem, maar verdween nadien spoorloos. © Federale Politie

Zillion

Geen wanhoop bij de makers van Zillion, want de film van regisseur Robin Pront over de Antwerpse danstempel van weleer lijkt op weg om een van de beste bekeken Vlaamse films aller tijden te worden. Dat heeft Pront deels te danken aan Roger Kerremans, uitbater van discotheek Kokorico Zomergem. “Zonder Kokorico was er geen Zillion”, poneerde Kerremans zelf. Zo stond hij destijds mee aan de wieg van het kindje van Frank Verstraeten. Hij Verstraeten met de bouw van bewegende podia, het befaamde aquarium waar vrouwen in zwommen en de iconische spin. 25 jaar later was Kerremans' club het decor van de kaskraker. Volgens Kerremans zou de film onbetaalbaar zijn geweest, mochten ze alle constructies uit de film opnieuw moeten nabouwen.

Volledig scherm Roger Kerremans in zijn discotheek Kokorico in Zomergem, waar de film Zilion werd gefilmd. © Wannes Nimmegeers

Speler in elkaar geslagen

“Ge hebt gewonnen en toch kijkt ge zo vies.” Een opmerking van een speler van SK Vinderhoute tegen de vriendin van een speler van FC Anatolia Gent viel niet in goede aarde. Hoewel er voor beide ploegen nog weinig op het stel stond met het einde van het seizoen in zicht, ontaarde de wedstrijd na affluiten. Wanneer enkele spelers van SK Vinderhoute aan de kleedkamers stonden na te praten, incasseerde een van hen enkele rake klappen. De politie maakte nadien een pv op. Het was overigens niet de eerste keer dat FC Anatolia Gent in een slecht daglicht wordt gesteld. In december vorig jaar was er ook al tumult in de wedstrijd tegen V.K. Knesselare, al ging het toen om de eerste ploeg en werden er geen klappen uitgedeeld.

Volledig scherm De feiten speelden zich af buiten aan de kantine van SK Vinderhoute. © Arne Blomme

Wateroverlast

Begin mei werd Lievegem verrast door een zware regenval. Verschillende straten stonden blank en er huizen onder liepen onder water. Dat zagen ook Ria en Patrick die in de Vinkenstraat wonen. “Je kon het water zo zien stijgen. We wonen hier al veertig jaar, maar dit hebben we nog nooit meegemaakt”, vertelt het koppel dat in de Vinkenstraat woont. “Gelukkig was het bij ons enkel de garage en het tuinhuis, maar bij onze buur stond ook hun hele huis onder water. Na enkele uren en tientallen interventies slaagde de brandweer er in om al het water in de Lievegemse straten huizen weg te pompen. Enkelingen genoten van de zware regenval en haalde zelfs een bootje boven in een ondergelopen straat.

Volledig scherm Wateroverlast in de Vinkenstraat. © Pieter Jan Dhollander

Aangrijpend afscheid

“Onze lieve en warme zoon”, “mijn attente broer met zijn steeds luisterende oor”, “mijn prins op het witte paard”, “een harde werker met de gulle lach vol bruisende energie”, “een echte dierenvriend”. Woorden kwamen tekort op de begrafenis van Stefaan Boelens, de 32-jarige aannemer uit Zomergem. De week voordien was hij werken aan het uitvoeren aan een vensteropening van een woning. De stelling waarop hij stond te werken, stortte echter in. Stefaan zou de acht meter diepe val niet overleven. De hulpdiensten kwamen ter plaatse, maar er mocht geen hulp meer baten.

Volledig scherm De afgeladen volle Bekekerk voor de uitvaartdienst van Stefaan Boelen. © RV.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.