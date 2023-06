WEER. Vanochtend kans op helder weer in Lierde

Minister Weyts bezoekt Scholen­groep 20 in kader van excelleren in het onderwijs

Minister van Onderwijs Ben Weyts heeft maandag een bezoek gebracht aan het GO! Atheneum van Geraardsbergen, lid van GO! Scholengroep 20. Dit bezoek stond in teken van projecten die streven naar excellentie in het Vlaamse onderwijs. “De minister nam als centrale gast deel aan een podcast met leerlingen, leraren, ouders, partners van de school en directies", zegt algemeen directeur Isabelle Truyen.