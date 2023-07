WEER. Redelijk helder in Lierde vanochtend

Stad verankert dierenwel­zijn in nieuwe beleidsno­ta: “Zorgt voor houvast van waaruit dierenbe­leid verder ontwikkeld kan worden”

Het stadsbestuur van Geraardsbergen heeft een beleidsnota uitgewerkt over dierenwelzijn. Dat is een primeur: het is de eerste keer dat dierenwelzijn in een stevig gefundeerde nota wordt verankerd.