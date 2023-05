WEER. Redelijk helder in Lierde vanochtend

GO! basis­school Klim Op start met de bouw van droom­school: "Leeromge­ving waar kinderen echt zin krijgen in leren"

Met de eerstesteenlegging wordt op donderdag 11 mei het ceremoniële startschot van de werken aan de nieuwbouw voor GO! basisschool Klim Op in Zandbergen gegeven. “Na een periode van afbreken en verhuizen is het logisch dat de hele school en buurt hard uitkijken naar het einde van de werkzaamheden", zegt directeur Leen Parmentier. Waar mogen de kinderen zich vanaf het schooljaar 2024-2025 aan verwachten?