WEER. Lichte regen en redelijk helder weer in Lierde vanochtend

Uniek woonpro­ject in het centrum van Herzele: wonen tussen markt en park

In het centrum van Herzele, op de plaats waar nu het vervallen handelspand ’t Zaagsken is gevestigd, heeft de gemeente de ambitie om een residentieel woonproject te realiseren. “’t Zaagsken staat al jaren leeg en te verkommeren. In de gebouwen was er ooit een schrijnwerkerij met toonzaal en woning”, weet schepen van Woonbeleid en Ruimtelijke Ordening Ronny Herreman (CD&V).