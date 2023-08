VBS Wijnhuize sluit lagere afdeling: Bernadette­school neemt vrijgeko­men klasloka­len in

Vrije Basisschool Wijnhuize verhuist de lagere afdeling naar de hoofdschool in Hillegem. “Door het dalend aantal leerlingen moeten we onze lagere school noodgedwongen verhuizen. Enkel de kleuters blijven nog in Wijnhuize maar ook dat dreigt het laatste jaar te worden", zegt directeur Jan De Vroe. Hoe ziet de toekomst van het schooltje eruit?