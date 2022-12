Smeulende sigarettenpeuk zet garageboxen in lichterlaaie

Omstreeks 18.30 uur zagen omwonenden een grote rookpluim opstijgen achter een rij woningen net voorbij het station van Lierde. Door een weggegooide sigaret had één van de negen garageboxen vuur gevat. Al gauw sloegen de vlammen over op een tweede garagebox. Brandweerposten Geraardsbergen en Brakel konden voorkomen dat het vuur zich verder verspreidde. Twee jongeren die zich overdag in één van de garageboxen werden door de politie meegenomen voor verhoor. Burgemeester Jurgen Soetens (voorLierde) kwam ter plaatse om zich van de situatie te vergewissen.