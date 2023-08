Praktijk De Burcht biedt begelei­ding voor ouders van kinderen met autisme: “Ouders van kinderen met autisme willen zich soms ook gewoon ouders voelen, geen begelei­ders”

Vanaf september kunnen ouders van kinderen met autisme terecht in praktijk De Burcht in Geraardsbergen voor zogenaamde oudergroepen. Psychologe Marcia Verhulst biedt begeleiding, advies of gewoon een luisterend oor.