Prijzen voor huizen in Lierde dalen

Schapen gaan in Brakel strijd aan met Japanse duizend­knoop: “Meer diversi­teit én goedkoper dan maaien”

In de Leinstraat in Opbrakel laat de gemeente Hebridean schapen grazen in de strijd tegen de Japanse duizendknoop. “Dit schaap werd ooit door de Vikingen naar de Hebriden gebracht, de eilandengroep ten noordwesten van Schotland, waar het schaap zich een weg baande door het ruige landschap”, weet schepen voor Milieu Peter Vanderstuyf (Open Vld). Maar waarom gebruikt de gemeente nu juist dit soort schapen?