Open Vld bezorgd over toenemende kinderarmoede in Lierde: "Stijging van 150% in vijf jaar"

Uit cijfers blijkt dat de kinderarmoede in Lierde tussen 2015 en 2020 met maar liefst 150% is gestegen. “Dat betekent dat 9,5% van onze kinderen opgroeit in een kansarme gezin. Vijf jaar geleden was dat slechts 3,8%. Lierde hiermee koploper in het rijtje van de buurgemeenten: Zottegem +50%, Brakel +12,5%, Geraardsbergen +2,13% en Herzele +5,77%. Het effect van deze cijfers is op verschillende domeinen te zien. De stijgende aanvragen bij vzw Katrol zijn hier een concreet voorbeeld van. In 2015 werd er voor 1 gezin van 2 kinderen een begeleidingstraject opgestart. In 2018 steeg dit naar 9 gezinnen met 29 kinderen. Op dat moment werden alle gezinnen die nood hadden aan begeleiding ondersteunt. Sindsdien is er een maximum quota van 4 gezinnen opgelegd, waarbij er in 2020 slechts 12 kinderen in een begeleidingstraject zaten, met een ruime wachtlijst tot gevolg", stelt Nina De Smet vast.