Nieuwe sociale huurders voor appartementen in de Dreefstraat

Lierde Gemeente­raad Lierde keurt invoering conformi­teits­at­test goed

De gemeenteraad in Lierde heeft de invoering van een conformiteitsattest goedgekeurd. “Hierdoor kunnen verhuurders aantonen dat hun huis in orde is en weten huurders dat ze een huis huren dat goedgekeurd is", zegt burgemeester Jurgen Soetens (Voor Lierde).

31 mei