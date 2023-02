Lierdenaar levensgevaarlijk gewond na crash in eigen straat

KIJK. Zo maken gemeentear­bei­ders de wegen klaar voor de wielerklas­sie­kers: “Anders regent het hier zaterdag lekke tubes”

Met de Omloop op zaterdag en Kuurne-Brussel-Kuurne op zondag bollen volgend weekend de eerste voorjaarsklassiekers door de Vlaamse Ardennen. Voor de mannen van de technische dienst van de gemeente Brakel is dat het sein om met zakjes gietasfalt naar het parcours te trekken. “Een renner die in Brakel struikelt over een putje, die schande willen wij niet meemaken”, klinkt het. We trokken mee op ronde met ‘tarmac’, zand en... zware schoenen.