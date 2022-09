Lierde viert 300 jaar Kartuizerkerk met oude kruisweg

Sint-Lievens-Esse/Lierde Iconische dancing Witte Hoeve na 48 jaar in andere handen: "We willen het nachtleven nieuw leven inblazen”

Sinds kort worden de klanten van dancing Witte Hoeve in Sint-Lievens-Esse verwelkomd door Isabel De Smet (41) en Jurgen Van Rijckeghem (55). Het koppel uit Lierde kent de populaire dancing van vroeger. “Toen de vorige uitbaters eens vroegen of we geen zin hadden de dancing over te nemen, hebben we niet lang getwijfeld", zegt Isabel.

28 augustus