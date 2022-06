Lierde en autodelen is een succes

Minivoetbal San Siro Deftinge wint na heuse thriller bekerfina­le minivoet­bal

Dubbelslag voor San Siro Deftinge: de titel én de beker. Na een heuse minivoetbalthriller en het nemen van cornerballen nam de ploeg van Yves Speliers de maat van Hard Labeur Nazareth. Dat stak zowel in de reguliere speeltijd als in de verlengingen de hand uit naar bekerwinst, maar sneuvelde uiteindelijk met eer (4-4, 4-3 in de cornerballen). Voor Deftinge is het de tweede bekerzege in vier finales.

22 mei