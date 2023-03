Kans op zware neerslag en bewolking in Lierde vanmiddag

RESTOTIP. De Hermelijn in Wannegem-Le­de: genieten van gerechten van de korte keten in een decor vol kunst

“Een correcte prijs-kwaliteitverhouding combineren met een authentiek en goed product”, zo vatten Maïté van der Bruggen (41) en David De Ryck (45) de filosofie van hun loungebar De Hermelijn in een notendop samen. Is dit nu een kunstgalerij waar je iets kan eten of een restaurant met kunst aan de muur? Vast staat dat de keten in Wannegem-Dorp héél kort is.