Gemeente Lierde krijgt goede punten van Vlaanderen: er zijn stappen gezet richting voldoende sociale woningen

Het BSO wil dat er in elke Vlaamse gemeente of stad een bepaald aantal sociale woningen aanwezig is tegen 2025. De gemeente Lierde dient 43 bijkomende huurwoningen te realiseren, op dit moment staat de teller op 11. Er zijn in totaal 104 sociale woningen in Lierde.

Wonen in Vlaanderen organiseerde vorig jaar een voortgangstoets waarbij een meting werd uitgevoerd van het sociaal woonaanbod. De gemeente Lierde zat toen niet op schema voor het behalen van het BSO maar stelde een plan van aanpak op waaruit blijkt dat de gemeente wel de nodige stappen onderneemt.

“Wij weten dat we nog werk hebben om het BSO te behalen maar zijn tevreden dat Wonen in Vlaanderen ziet dat wij hiervoor de nodige inspanningen leveren” zegt burgemeester Jurgen Soetens (Voor Lierde). “Wij blijven zoeken naar nieuwe projecten en gaan in de toekomst zeker verder met het organiseren van een lokaal woonoverleg en het verder actualiseren van het leegstandsregister” benadrukt ook schepen van Sociale Zaken Antoine Van de Maele (Voor Lierde).