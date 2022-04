Dj Greg S. uit Lierde vier keer achter draaitafel op Tomorrowland

Zijn passie voor muziek draaien begon 10 jaar geleden op een zolderkamertje. Zijn eerst podiumervaring was op trouwfeesten en zijn eerste mooie kans kreeg hij van danscafé Top Tien in Dendermonde. “In 2015 mocht ik draaien in La Gomera en dat is de springplank geweest naar grotere podia. Zo was ik twee jaar lang resident-dj in Bocca en onder andere daardoor werd ik opgemerkt door Bonzai Music, waarbij ik in februari 2018 een contract tekende. Ik draai een breed spectrum aan stijlen, van retro house tot modernere tech house. Drie jaar geleden stond Greg S. een eerste keer op Tomorrowland: van een blitzcarrière gesproken. Deze zomer sta ik maar liefst vier keer achter de draaitafel. De 16, 23 en 30 juli op de Bonzaï Stage en op 24 juli op de Cafeina Stage met Disco Dasco", vertelt Greg. Meer info via soundcloud.com/dj-greg-s en www.facebook.com/GregSofficial/.