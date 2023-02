Digidokter in de bibliotheek en het gemeentehuis van Lierde

Heb jij digitale vragen waar je geen antwoord op weet? Lukt het jou niet om een e-mail te verzenden, je volgende vakantie online te boeken, een account te maken bij je favoriete winkel? Of weet je niet hoe je moet aanmelden via Itsme of apps moet installeren op je digitaal toestel? Kom op consultatie bij de digidokter en krijg gratis advies op maat over het gebruik van je smartphone, tablet of computer. In de bibliotheek kan je, na afspraak, wekelijks op woensdag tussen 16 en 18 uur terecht. Mail je vraag op voorhand naar digidokter@lierde.be of maak telefonisch een afspraak via 055/42.84.34. Vanaf 1 maart kan je maandelijks, de eerste woensdag van de maand tussen 18 en 20 uur, terecht in het gemeentehuis van Lierde voor een consultatie zonder afspraak bij de digidokter.