De vijf momenten van 2022 van burgemeester Jurgen Soetens

1. Sinds maart 2020 werden we allen beperkt in heel wat zaken. Elkaar ontmoeten kon enkel onder restricties. Het deed dan ook bijzonder veel deugd sinds het voorjaar al deze beperkingen te zien wegvallen. Het verenigingsleven kon opnieuw opleven. De voorbije maanden vele Lierdenaren opnieuw te kunnen ontmoeten en te voelen wat er leeft onder de mensen, is dan ook hartverwarmend.

2. Op 4 mei 2022 werd de crash van een Lancastertoestel in de wijk Kakebeke in Lierde herdacht van 21 december 1942. Een internationaal gezelschap zakte hiervoor af naar Lierde. Het was een zonovergoten dag die tot in de puntjes werd voorbereid door de dienst cultuur van onze gemeente en de vereniging History Wings. Als klap op de vuurpijl vloog een gelijkaardig toestel als datgene wat 80 jaar geleden crashte in Lierde over de herdenkingsplechtigheid. Ik krijg nog steeds kippenvel als ik denk aan het moment en het unieke geluid van de Lancaster. Het maakt het des te unieker omdat het hoogstwaarschijnlijk de laatste overvlucht van een dergelijk vliegtuigtype over het Europese vasteland was. Once in a lifetime.

3. Mijn eigen actieve voetbalcarrière is al een tijdje voorbij maar je kan me wel nog veel vinden als supporter aan de rand van het voetbalveld in het jeugdvoetbal. Voor het engagement van de vele vrijwilligers in het jeugdvoetbal heb ik onmetelijk veel respect. Indien er eens een scheidsrechter niet opdaagt en men op zoek is naar een vrijwilliger, neem ik graag het fluitje op. Het is keer op keer genieten van de inzet en het voetbalplezier in het jeugdvoetbal. Voor mij telkens een genoegen dat me oneindig veel plezier en energie verschaft.

4. Het gebeurt niet zo heel vaak in Lierde maar toch worden we nog meer dan ons lief is, geconfronteerd met mensen die tijdelijk omwille van allerlei omstandigheden uit het zorgsysteem ontglippen. Dit gebeurde ook dit jaar een aantal keer met eigen Lierdenaren maar ook met ontheemden. Ik sta er telkens van versteld hoe snel we als kleine gemeente kunnen schakelen om die mensen een dak boven het hoofd te voorzien met inbegrip van de nodige professionele en vrijwillige omkadering. Keer op keer zijn we er in geslaagd en dit zonder veel bombarie die mensen steeds hun eigenwaarde en een toekomstperspectief voor henzelf en hun gezinnen te geven.

5. Ondanks de energiecrisis, de stijgende grondstoffenprijzen, de inflatie en heel wat andere uitdagingen zijn we er opnieuw in geslaagd een nieuw aangepast meerjarenplan voor Lierde voor te leggen aan de gemeenteraad. Al onze projecten voor een modern warm dorp kunnen we met de nodige voorzichtigheid verder realiseren in de komende jaren. We blijven financieel gezond en de ambitie om Lierde nog beter te maken op vele vlakken is intact. Dit te kunnen realiseren met een geweldig team maakt me oprecht gelukkig.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.